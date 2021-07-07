Автомобилистов предупреждают о возможных пробках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

7 июля в Курске отремонтируют восемь участков автодорог, сообщили в Центре управления регионом. ООО «Благоустройство» осуществит ремонтные работы на ул. Октябрьской, Сторожевой, Профсоюзной, Рябиновой.

Рабочие ООО «Интеграл-Строя» уложат асфальт: на проспекте В. Клыкова (проезд в районе д. №№ 62-64), проспекте Кулакова (развороты), на ул. Литовской (проезд в районе ул. 1-я Прогонная), на ул. Студенческой (переезд через трамвайные пути).

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистов предупреждают о возможных пробках.