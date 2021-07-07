Курские поисковики подняли останки 13 советских воинов

Поисковики также нашли обломки четырех советских самолетов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В июне этого года курские отряды «Высота», «Славяне» и «Юный пограничник» вели поисковые работы в Обоянском, Хомутовском и Черемисиновском районах. Им удалось поднять из земли останки 11 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики также нашли обломки четырех советских самолетов: в Золотухинском районе – дальний бомбардировщик Ил-4, в Щигровском – бомбардировщик Пе-2, в Поныровском – истребитель «Аэрокобра».

Обнаружены останки двух летчиков. Самолеты были найдены отрядом «Курган». Еще одну «Аэрокобру» в Поныровском районе обнаружил отряд «Честь и долг».