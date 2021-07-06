Под Курском незаконно срубили пять дубов

За незаконную рубку деревьев предусмотрено уголовное наказание Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Льговского лесничества во время совместного рейда лесных инспекторов комитета природных ресурсов и сотрудников МО «Льговский» МВД России выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Нарушитель срубил пять дубов. Он был задержан на месте, сообщили в администрации региона.

- Ущерб, причиненный от незаконной рубки лесных насаждений, составил более 500 000 рублей, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 260 УК РФ.