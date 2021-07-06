Курские студенты могут воспользоваться скидкой на проезд в поездах дальнего следования

Скидка будет действовать в течение двух рабочих дней с момента отправки справки Фото: Из архива КП.

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться в «РЖД Бонус» и предоставить справку, подтверждающую факт обучения.

Студентам и аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования страны предоставляется скидка 25% на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в скоростных поездах АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении.

Скидка будет действовать в течение двух рабочих дней с момента отправки справки до 1 сентября следующего учебного года.

Более подробно о действии программы лояльности можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» https://rzd-bonus.ru.