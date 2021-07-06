В Курской области работает горячая линия по туристическим услугам

Специалисты проинформируют граждан об эпидобстановке на популярных туристических направлениях Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 5 по 16 июля курский Роспотребнадзор проводит горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Специалисты проинформируют граждан об эпидобстановке на популярных туристических направлениях, дадут рекомендации по питанию, купанию, питьевому режиму, разъяснят правила безопасного поведения на отдыхе, проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при задержке рейса и т.д.

Получить консультации можно по телефонам:

- по вопросам эпидемиологического благополучия - (4712) 58-71-86,

- по вопросам защиты прав потребителей – (4712) 54-59-46, 54-59-47.

Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

Также возможно консультирование по телефону единого Консультационного Центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43, работает в круглосуточном режиме (звонок по России бесплатный).