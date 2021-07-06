Под Курском сотрудники Росгвардии вернули ребенка родителям

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пропавшего ребенка в одном километре от дома

В поселке Глушково Курской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что девятилетний школьник вовремя не вернулся домой с прогулки. Родители мальчика сразу обратились в полицию.

Ориентировку на несовершеннолетнего сразу передали всем нарядам Росгвардии и полиции. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пропавшего ребенка в одном километре от дома. Мальчик был напуган и дезориентирован.

Он рассказал правоохранителям, что с наступлением темноты не смог найти обратную дорогу и заблудился. Росгвардейцы успокоили ребенка и отвезли к взволнованным родителям.