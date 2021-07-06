8 июля Курск останется без холодной воды

Водоканал проведет неотложные работы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В связи с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ 8 июля с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- Железнодорожный административный округ;
- Сеймский административный округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшенские переулки, Шоссейный пер.
- Центральный административный округ (включая Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы), кроме микрорайонов СХА и пр.Победы.
- Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа): в Северо-Западном жилом районе Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), микрорайонах СХА и пр.Победы.
Справки по телефону 70-06-14.