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Здоровье6 июля 2021 12:41

За сутки коронавирус унес жизни еще четверых курян

Заболели 180 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 959 человек

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 959 человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 6 июля в Курской области всего зарегистрировано 41 686 (+180) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 959 человек, за последние сутки умерли женщины – 69, 70 и 88 лет, мужчина – 74 года.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 333 человека, на искусственной вентиляции – 96 (14 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 206 513 человек, вторым компонентом – 147 729.