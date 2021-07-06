За сутки коронавирус унес жизни еще четверых курян

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 959 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 6 июля в Курской области всего зарегистрировано 41 686 (+180) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 959 человек, за последние сутки умерли женщины – 69, 70 и 88 лет, мужчина – 74 года.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 333 человека, на искусственной вентиляции – 96 (14 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 206 513 человек, вторым компонентом – 147 729.