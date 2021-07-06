В 2020 году в Курской области построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов Фото: Из архива "КП"

Под Курском построят два модульных ФАПа – в селе Котовец Пристенского района и в селе Красниково, сообщили в областной администрации.

В Котовце проживают более 250 человек, сейчас там есть функционирующий ФАП, построенный более 60 лет назад. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт появится здесь в 2024 году.

В Красниково живут более 120 человек. Здесь также работает фельдшерско-акушерский пункт, здание построили свыше 50 лет назад, бытовые условия не отвечают современным требованиям. В ближайшее время будет решаться вопрос о строительстве нового модульного ФАПа.

В 2020 году в Курской области построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году планируется возвести ещё 34, а также три офиса врача общей практики.