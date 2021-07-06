В Курске снесли 60 аварийных деревьев

После сильного ливня в дежурную смену ЕДДС поступило 13 обращений об упавших деревьях

На прошлой неделе спасатели АСФ города Курска спилили 60 аварийных деревьев в парке Дзержинского, на улицах Ольшанского, Литовской, Стрелецкой набережной, Маяковского и Харьковской.

В пятницу после сильного ливня в дежурную смену ЕДДС поступило 13 обращений об упавших деревьях. Часть из них убрали спасатели АСФ города, им помогли пожарные.

В мэрии напоминают, если опасные деревья находятся на муниципальной земле, то подавать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48.

Аварийные деревья, находящихся на придомовых и частных территориях обязаны сносить собственники домовладений, УК, ТСЖ.