За сутки коронавирусом заболели 180 курян

В больницах находятся 706 пациентов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 6 июля в Курской области зарегистрировано 41 686 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 180 человек. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 959 курян.

В больницах находятся 706 пациентов. Для больных коронавирусом развернуто 1488 коек, на сегодняшний день свободно – 150.

Как сообщалось ранее, в области увеличивают количество коек для ковид-пациентов. В Солнцевской и Фатежской ЦРБ вновь открываются коронавирусные стационары

5 июля в регион поступило 24 450 доз вакцины «Спутник V». Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 232 677 доз.