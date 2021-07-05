В Курске задержали группу фальшивомонетчиков

Парни распределили между собой 30 поддельных пятитысячных купюр и реализовали их на территории области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по Курской области задержали трех жителей Курска в возрасте от 22 до 25 лет, обвиняемых в сбыте поддельных денежных купюр.

Парни распределили между собой 30 поддельных пятитысячных купюр и реализовали их на территории области. Фальшивыми банкнотами они расплачивались, приобретая товары на сайтах бесплатных объявлений. Также злоумышленники сбывали фальшивки в небольших продуктовых магазинах, не оборудованные детекторами проверки банкнот.

Злоумышленники после задержания во всем сознались и активно сотрудничают со следствием. В отношении них возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурантов заключили под стражу. За совершенные противоправные действия им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.