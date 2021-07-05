На водоемах Курской области погибли 12 человек

С начала купального сезона в Курской области зарегистрировано 12 происшествий на водных объектах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С начала купального сезона водолазы Аварийно-спасательной службы Курской области провели более 30 профилактических рейдов на пляжах. Во время последнего рейда во Льговском районе они срезали тарзанки, провели беседы с отдыхающими об опасности отдыха на необорудованных пляжах.

«С начала купального сезона в Курской области зарегистрировано 12 происшествий на водных объектах. Три ребенка погибли. Наши сотрудники призывают жителей региона соблюдать установленные нормы безопасности и исполнять рекомендации сотрудников Аварийно-спасательной службы, только так мы сможем избежать повторение трагических случаев», - отметил председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.