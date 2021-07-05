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Здоровье5 июля 2021 19:48

Куряне, переболевшие ковидом, могут пройти углубленную диспансеризацию

Пациентов пригласят в поликлинику
Яна ШЕЛЕСТ
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Обследование организовано во всех поликлиниках области

Обследование организовано во всех поликлиниках области

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Куряне, перенесшие коронавирус, могут пройти углубленную диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления, сообщили в областном комитете здравоохранения.

Данные о пациентах имеются в регистре лиц, перенесших COVID-19. Переболевших пригласят на диспансеризацию медработники поликлиники. Обследование организовано во всех поликлиниках области. Записаться на диспансеризацию граждане могут через госуслуги, а также самостоятельно обратившись в поликлинику.

В углубленную диспансеризацию входит измерение насыщения крови кислородом, тест шестиминутной ходьбы, спирометрия, определение концентрации Д-димера в крови и С-реактивного белка.