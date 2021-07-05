За полгода в Курской области на свет появились 4 280 детей

В регионе родились 94 двойни и три тройни Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2021 году загсы Курской области году зарегистрировали 4 280 актов о рождении. Это на том же уровне, что и в прошлом году. В регионе родились 94 двойни и три тройни.

Количество рожденных третьих детей по сравнению с 2020 годом выросло практически на полторы сотни. На 37% выросло и количество браков. Самому зрелому жениху этого года 81, а невесте – 70 лет.

8 июля, в День семьи, любви и верности, узаконить свои отношения планируют 24 пары. На 9 и 10 июля подано 186 заявлений.