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Здоровье5 июля 2021 18:43

В Курскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

Свыше 24 тысяч доз распределяют по прививочным пунктам
Яна ШЕЛЕСТ
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По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 200 765 человек

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 200 765 человек

Фото: Из архива "КП"

24 450 доз вакцины «Спутник V» поступило в Курскую область, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Вакцину распределяют по прививочным пунктам.

Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 232 677 доз. Из них - 227 067 - «Спутника V», 4 050 доз «ЭпиВакКороны», 1 560 доз «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 200 765 человек, полностью завершили вакцинацию 147 255 курян.