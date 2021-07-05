В Курскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 200 765 человек Фото: Из архива "КП"

24 450 доз вакцины «Спутник V» поступило в Курскую область, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Вакцину распределяют по прививочным пунктам.

Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 232 677 доз. Из них - 227 067 - «Спутника V», 4 050 доз «ЭпиВакКороны», 1 560 доз «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 200 765 человек, полностью завершили вакцинацию 147 255 курян.