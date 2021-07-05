В Курской области увеличивают количество коек для ковид-пациентов

В Курской области развернуто 1488 коек, из них 1349 обеспечены кислородом Фото: Из архива "КП"

В Солнцевской и Фатежской ЦРБ Курской области вновь откроются ковидные стационары, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

В солнцевской больнице будет организовано сорок мест для приема пациентов с COVID-19, все они обеспечены кислородом. В Фатежской ЦРБ развернули 70 мест для лечения пациентов с коронавирусом.

Помимо этого, в Курской области развернуто 1488 коек, из них 1349 обеспечены кислородом. Сейчас в режиме ковидных стационаров работает семь медицинских организаций области, резерв коек имеется.