В Курской области создадут многопрофильную клиническую больницу

При объединении медучреждений работников сокращать не будут

На основе курской областной больницы и кожвендиспансера создадут Курскую областную многопрофильную клиническую больницу, сообщили в региональной администрации. Объединение учреждений планируют завершить до октября 2021 года.

Сейчас в 24 отделениях Курской областной клинической больнице работают более двух тысяч человек. Ежегодный поток пациентов – около 26 тысяч, проводится около 20 тысяч операций.

В Курском областном кожвендиспансере работает поликлиника, в которой принимают 300 человек в смену, а также стационарное отделение на 75 коек. В лаборатории проводят широкий спектр исследований ИФА и ПЦР, в том числе на коронавирус.

При объединении медучреждений работников сокращать не будут. Административный персонал оптимизируют. Будет организовано оптимальное использование зданий и помещений для оказания медицинской помощи.