Курский перинатальный центр открылся после дезинфекции

5 июля медучреждение возобновило работу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 21 июня по 5 июля в Курском областном перинатальном центре проводили плановую дезинфекцию. 5 июля медучреждение возобновило работу. Сегодня центр уже принял первых пациенток.

Рожениц также принимает родильное отделение в БСМП. Для оказания помощи пациенткам низкой группы риска в области работают родильные отделения в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской ЦРБ.

Действуют и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске. Рожениц с коронавирусом принимает родильное отделение Курской городской больницы № 6.