Под Курском из окна выпал пятилетний ребенок

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в Областную детскую клиническую больницу Фото: Из архива "КП"

4 июля из окна пятиэтажного дома, расположенного на улице Первомайской в Железногорске, выпал пятилетний ребенок. По данному факту Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области начал доследственную проверку.

Следователи установили, что примерно в восемь часов вечера ребенок, оставшись в квартире один, пока его мать вышла на улицу, забрать продукты питания, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в Областную детскую клиническую больницу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.