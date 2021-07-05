Около 20% курян привились от ковид

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Больше 200 тысяч курян привито первым компонентом вакцины от коронавируса в Курской области. Из них 147 тысяч прошли полный курс вакцинации.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 349 человек, на ИВЛ – 92 (11 – инвазивная, 81 – неинвазивная).

По данным оперштаба с начала пандемии на 8:30 5 июля в Курской области всего зарегистрировано 41 506 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 179 - за последние сутки.

На сегодняшний день с начала пандемии скончались от ковид 955 курян.

В том числе за последние сутки - пять человек - женщины 66 лет, 71 года и 73 лет, мужчины 77 лет и 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.