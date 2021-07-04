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Происшествия4 июля 2021 14:36

С начала купального сезона в Курской области утонули шесть человек

Половина из них - дети
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Все несчастные случаи произошли в необорудованных местах отдыха.

Все несчастные случаи произошли в необорудованных местах отдыха.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С начала купального сезона на водоемах Курской области утонули шесть человек, среди которых трое детей. В региональном ГУ МЧС рассказали, что все несчастные случаи произошли в необорудованных местах отдыха.

С 1 июня специалисты провели более 100 надзорно-профилактических рейдов и патрулирований на реках и озерах области. Особую тревогу у специалистов вызывают дети без присмотра, ныряющие с обрывов и мостов. Причины большинства трагедий одинаковы - купание в необорудованных местах и, зачастую, что касается взрослых, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

3 июля ЧП случилось в поселке Красная Дубрава Дмитриевского района. Там утонул 50-летний мужчина.