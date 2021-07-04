К 4 июля в Курской области заразились коронавирусом 170 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперштаба на 4 июля, в Курской области заразились коронавирусом 170 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 86, Мантуровский район и Железногорск - по семь, Кореневский и Курчатовский - по шесть, Золотухинский, Конышевский, Курский, Льгов, Пристенский и Тимский - по четыре, Беловский, Глушковский, Дмитриевский, Льговский, Медвенский, Обоянь, Фатеж, Фатежский и Черемисиновский районы - по три, Большесолдатский - два, Дмитриев, Советский район, Суджа, Щигры и Щигровский - по одному. Всего в области зарегистрировали 41 327 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 294 пациента, на ИВЛ – 85 (9 – инвазивная, 76 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 950 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 198 498 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 146 669. Ранее в Курской области для некоторых групп граждан ввели обязательную вакцинацию.