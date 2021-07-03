В Курской области проверяют информацию о содержании в рабстве граждан Украины

На сообщение оперативно отреагировали правоохранительные органы Фото: Из архива "КП"

В одном из курских пабликов появилось видео, на котором девушки, приехавшие из Украины, жаловались, что их держат в рабстве в Обоянском районе.

"Мы приехали с Луганской области 2 марта на заработки, находимся здесь четвертый месяц. За три месяца мы ни разу не видели заработную плату, нас не отпускают домой. Мы требуем наши паспорта, никто нам ничего не отдает. Мы очень сильно хотим домой, помогите нам пожалуйста", - говорит Екатерина Шилина.

На сообщение оперативно отреагировали правоохранительные органы, полицейские тут же выехали в Обоянский район. По предварительной информации, патенты на работу у граждан Украины оформлены. Ролик записали, чтобы быстрее получить заработную плату.

После публикации видео в сети проверку организовала и прокуратура Курской области.