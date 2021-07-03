156 курян заболели коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 240 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 3 июля в Курской области зарегистрировано 41 157 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 156 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 240 человек, на искусственной вентиляции легких – 92.

На сегодняшний день скончались 944 человека (+6; женщины 78, 81, 82, 90 лет; мужчины 56 и 73 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +63

г. Железногорск +16

Курский +14

Глушковский +7

Горшеченский +6

Большесолдатский +5

Золотухинский +5

Медвенский +4

Суджанский +4

Черемисиновский +4

г. Щигры +4

г. Обоянь +3

Обоянский +3

Поныровский +3

Кореневский +2

г. Льгов +2

Льговский +2

Мантуровский +2

Советский +2

Пристенский +1

Солнцевский +1

г. Суджа +1

Фатежский +1

Щигровский +1.