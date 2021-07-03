156 курян заболели коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 240 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 3 июля в Курской области зарегистрировано 41 157 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 156 человек.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 240 человек, на искусственной вентиляции легких – 92.
На сегодняшний день скончались 944 человека (+6; женщины 78, 81, 82, 90 лет; мужчины 56 и 73 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +63
г. Железногорск +16
Курский +14
Глушковский +7
Горшеченский +6
Большесолдатский +5
Золотухинский +5
Медвенский +4
Суджанский +4
Черемисиновский +4
г. Щигры +4
г. Обоянь +3
Обоянский +3
Поныровский +3
Кореневский +2
г. Льгов +2
Льговский +2
Мантуровский +2
Советский +2
Пристенский +1
Солнцевский +1
г. Суджа +1
Фатежский +1
Щигровский +1.