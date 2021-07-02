В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

Перспективы промышленного туризма обсудили на примере курских предприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области проходит Всероссийский форум по промышленному туризму. Мероприятие организовано в рамках Курской Коренской ярмарки, которая открылась 2 июля.

Развитие внутреннего туризма нуждается в понятной концепции Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Всероссийском форуме с привлечением широкого круга экспертов обсуждались перспективы развития промышленного туризма. Предприятия региона поделились своим опытом и бизнес-планами в этом направлении.

В частности в рамках форума прошла секция «Притяжение Курской магнитной аномалии –перспективы развития промышленного туризма на Михайловском ГОКе им.Варичева». Одним из спикеров на мероприятии выступил губернатор региона Роман Старовойт.

На секции "Притяжение Курской магнитной аномалии" представили несколько готовых туристических маршрутов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Директор Московского Центра урбанистики Анна Урнова отметила, что в Курской области есть комплексный подход к формированию промышленного туризма.

- В топ-пять источников счастья входит желание путешествовать. При этом в связи с пандемией закрыты границы и намного больше внимания обращено к внутреннему туризму, - добавила эксперт.- Так, 74% россиян хотели бы еще больше путешествовать, если бы для них были разработаны понятные четкие маршруты с рассказом в деталях, куда они поедут.