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Происшествия2 июля 2021 15:42

На Курск обрушилось рекордное количество осадков

Коммунальщики расчищают ливневку
Ольга ДАНИЛОВА
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Часть улиц в Курске оказалась под водой

Часть улиц в Курске оказалась под водой

Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске прошел сильный ливень. Вместе с потоками воды в ливневую канализацию смывается грязь, листва и мусор с улиц, засоряя колодцы.

Бригады компаний «Интеграл» и «Благоустройство» сейчас расчищают ливнеприемники: задействованы 44 сотрудника и 14 единиц специализированной техники, сообщили в мэрии Курска.

Параллельно очисткой отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций, занимаются специалисты «Курскводоканала».

Долгое время ливневки в Курске оставались бесхозными. Весной этого года их передали на баланс «Курскводоканала». Сейчас разрабатывается программа по их реконструкции. Компании «Благоустройство» и «Интеграл» занимаются оперативной прочисткой ливневых колодцев. Их в городе – более двух с половиной тысяч.