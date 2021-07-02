На Курск обрушилось рекордное количество осадков

Часть улиц в Курске оказалась под водой Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске прошел сильный ливень. Вместе с потоками воды в ливневую канализацию смывается грязь, листва и мусор с улиц, засоряя колодцы.

Бригады компаний «Интеграл» и «Благоустройство» сейчас расчищают ливнеприемники: задействованы 44 сотрудника и 14 единиц специализированной техники, сообщили в мэрии Курска.

Параллельно очисткой отстойников колодцев ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, дренажных систем, колодцев подземных коммуникаций, занимаются специалисты «Курскводоканала».

Долгое время ливневки в Курске оставались бесхозными. Весной этого года их передали на баланс «Курскводоканала». Сейчас разрабатывается программа по их реконструкции. Компании «Благоустройство» и «Интеграл» занимаются оперативной прочисткой ливневых колодцев. Их в городе – более двух с половиной тысяч.