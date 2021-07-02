Больше всего новых больных ковид отмечено в Курске и Железногорске

В регионе резко выросло число заражений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Статистика заболевших ковид по муниципалитетам на 2 июля в Курской области:

Курск +63

Железногорск +22

Глушковский +11

Октябрьский +8

Курский +6

Курчатовский +5

Поныровский +4

Советский +4

Мантуровский +3

Солнцевский +3

Фатеж +3

Тимский +2

Фатежский +2

Черемисиновский +2

Щигры +2

Дмитриевский +1

Золотухинский +1

Рыльск +1

На утро 2 июля в Курской области всего зарегистрирован 41 001 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За последние сутки ковидом заразились еще 143 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 238 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 86 пациентов.

На сегодняшний день скончались 938 человек (+3; женщины 60, 74, 75 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.