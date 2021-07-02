Больше всего новых больных ковид отмечено в Курске и Железногорске

В регионе резко выросло число заражений
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Статистика заболевших ковид по муниципалитетам на 2 июля в Курской области:
Курск +63
Железногорск +22
Глушковский +11
Октябрьский +8
Курский +6
Курчатовский +5
Поныровский +4
Советский +4
Мантуровский +3
Солнцевский +3
Фатеж +3
Тимский +2
Фатежский +2
Черемисиновский +2
Щигры +2
Дмитриевский +1
Золотухинский +1
Рыльск +1
На утро 2 июля в Курской области всего зарегистрирован 41 001 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За последние сутки ковидом заразились еще 143 человека
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 238 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 86 пациентов.
На сегодняшний день скончались 938 человек (+3; женщины 60, 74, 75 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.