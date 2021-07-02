В десяти курских школах ремонтируют спортзалы

С сентября в обновленных спортзалах заработают и школьные спортивные клубы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В десяти курских школах, расположенных в сельской местности, ремонтируют спортзалы, сообщили в администрации. Работы ведутся в рамках реализации в регионе федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В залах установят новые двери и окна, заменят полы, системы электроснабжения и освещения, приведут в порядок раздевалки и тренерские комнаты, завезут новый спортивный инвентарь.

Работы завершат к началу нового учебного года. С сентября в обновленных спортзалах заработают и школьные спортивные клубы.