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Общество2 июля 2021 13:53

В десяти курских школах ремонтируют спортзалы

Работы завершат к 1 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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С сентября в обновленных спортзалах заработают и школьные спортивные клубы

С сентября в обновленных спортзалах заработают и школьные спортивные клубы

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В десяти курских школах, расположенных в сельской местности, ремонтируют спортзалы, сообщили в администрации. Работы ведутся в рамках реализации в регионе федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В залах установят новые двери и окна, заменят полы, системы электроснабжения и освещения, приведут в порядок раздевалки и тренерские комнаты, завезут новый спортивный инвентарь.

Работы завершат к началу нового учебного года. С сентября в обновленных спортзалах заработают и школьные спортивные клубы.