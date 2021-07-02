Мальчика, тонувшего в бассейне развлекательного центра Курска, доставили в Москву

Ребенка в московскую клинику доставили вертолетом санитарной авиации

2 июля рано утром четырехлетнего мальчика, пострадавшего в бассейне одного из развлекательных центров Курска, вертолетом санавиации перевезли в Российскую детскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова. Ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили в обладминистрации.

Напомним, 21 июня ребенок захлебнулся во взрослом бассейне. На помощь вовремя подоспел дежуривший у воды спасатель. Он вытащил ребенка из воды. А медсестра оказала первую помощь малышу до приезда скорой.

Пострадавшего доставили в областную детскую больницу № 2 на Хуторской, затем перевели в детскую областную клиническую больницу в отделение анестезиологии и реанимации. Медики проводили неоднократные консультации с федеральными клиниками по подбору терапии, а также по возможности перевода.