В Курской области коронавирусом заразились еще 143 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 238 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 2 июля в Курской области всего зарегистрирован 41 001 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За последние сутки ковидом заразились еще 143 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 238 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 86 пациентов.

На сегодняшний день скончались 938 человек (+3; женщины 60, 74, 75 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.