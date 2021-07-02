В администрации Курской области произошли кадровые перестановки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Евгений Лобов, возглавлявший четыре года администрацию Фатежа, возглавил департамент внутренней политики Курской области.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Анатолий Дроган продолжит работу в должности заместителя директора – начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Алексей Карнаушко назначен первым заместителем главы Железногорска. Кандидатуру возглавлявшего ранее региональный комитет по тарифам и ценам утвердили на внеочередном заседании городской думы.

Должность первого заместителя градоначальника занимал Игорь Ефремов, теперь он заместитель, курирующий два управления - муниципального имущества и архитектуры-градостроительства.