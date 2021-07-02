В администрации Курской области произошли кадровые перестановки
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Евгений Лобов, возглавлявший четыре года администрацию Фатежа, возглавил департамент внутренней политики Курской области.
Ранее исполняющий обязанности директора департамента Анатолий Дроган продолжит работу в должности заместителя директора – начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Алексей Карнаушко назначен первым заместителем главы Железногорска. Кандидатуру возглавлявшего ранее региональный комитет по тарифам и ценам утвердили на внеочередном заседании городской думы.
Должность первого заместителя градоначальника занимал Игорь Ефремов, теперь он заместитель, курирующий два управления - муниципального имущества и архитектуры-градостроительства.