В Курске на некоторых улицах перекроют движение

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к изменениям в схеме движения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Советской с 8.00 2 июля до 21.00 5 июля будет временно ограничено движения всех видов автотранспорта.

3 июля с 9.00 до 15.00, в связи с запланированными работами по сносу аварийных деревьев, будет временно ограничено движение транспорта по улице Литовской на участке от дома №57Г до дома №81В, а также от пересечения улиц Литовской и Малиновой до дома №57 Г.

На время проведения работ на участке от дома №57Г до дома №81В движение автотранспорта от площади Добролюбова в сторону Сумского моста будет осуществляться по улицам Малиновой и Нижней Луговой.

На время проведения работ на участке от дома №57Г до пересечения улиц Литовской и Малиновой, движение автотранспорта будет организовано от дома №2Е по улицам Литовской, 2-й Прогонной, через Даньшинский мост по улицам 2-й и 3-й Кожевенной с выездом на ул. Малых.