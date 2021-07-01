Под Курском подросток забросал камнями электропоезд

Полицейские вычислили нарушителей по видео Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Курского ЛО МВД России на транспорте для предупреждения детского травматизма и профилактики правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Блохино-Льгов- Киевский провели профилактический рейд.

Выбор именно этого участка железной дороги был сделан не случайно.

От машиниста пригородного поезда в транспортную полицию поступила информация о группе подростков, которые переходят железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, а также бросают камни в стоящий поезд.

Благодаря проведенным мероприятиям и представленному видео из пригородного поезда, сотрудники Курского ЛО МВД России на транспорте установили личности несовершеннолетних правонарушителей, в том числе подростка, обкидавшего электропоезд камнями.

Против трех несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене»). Со всеми несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, разъяснена ответственность за правонарушения и преступления, совершаемых на объектах транспортной инфраструктуры, сказали в полиции.