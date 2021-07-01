В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 246 курян

В регионе сохраняется масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 246 человек, на ИВЛ – 77 (7 – инвазивная, 70 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 1 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 40 858 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 132.

С начала пандемии от ковид скончались 935 человек в регионе. В том числе за последние сутки - пять - женщины 57, 64, 72, 88 лет, мужчина 63 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.