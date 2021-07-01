Половина пожаров за сутки в Курской области произошла на дачах

В регионе участились пожары Фото: предоставлено пресс-службой

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области выезжали по тревоге 14 раз, из них шесть раз – на пожары. Половина всех огненных происшествий произошли на территории садовых некоммерческих товариществ – в Курском и Курчатовском районе, сообщили в МЧС.

В СНТ «Ласточка» Нижнемедведицкого сельского совета сгорело бесхозное деревянное строение. Предположительно пламя на сарай перекинулось с горящей травы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь не распространился и угрозы для других хозяйственных построек не представлял.

В этот же день поступило сообщение о происшествии в СНТ «Фестивальное» Курского района. Первой дым на крыше увидела соседка, которая и сообщила хозяйке дома. Женщина незамедлительно вызвала пожарных. В результате выгорел мансардный этаж на площади 12 квадратных метров, уничтожены личные вещи. К счастью, люди не пострадали. В ходе осмотра места пожара было установлено, что предварительной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки.

В Курчатовском районе в СНТ «Строитель» горела сухая трава на площади 20 квадратных метров. На происшествие выезжали также добровольцы Макаровского сельского совета и администрация садового товарищества, которые приступили к тушению пожара еще до прибытия огнеборцев.