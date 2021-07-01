1 июля в Курске отремонтируют семь участков автодорог

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Сегодня в Курске запланировали ремонт семи участков автодорог, сообщили в Центре управления регионом.
Рабочие ООО «Благоустройство» работают:
• в 9-м и 11-м Щигровских переулках;
• на ул. Тускарной и Школьной.
Дорожники ООО «Интеграл-Строй» уложат дорожное покрытие на:
• проспекте Вячеслава Клыкова (проезд в районе д. № 62-64);
• ул. Серегина (проезд в районе шк. № 50);
• ул. Сумской.
График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистов предупреждают о возможных пробках на данных участках.