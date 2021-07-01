1 июля в Курске отремонтируют семь участков автодорог

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сегодня в Курске запланировали ремонт семи участков автодорог, сообщили в Центре управления регионом.

Рабочие ООО «Благоустройство» работают:

• в 9-м и 11-м Щигровских переулках;

• на ул. Тускарной и Школьной.

Дорожники ООО «Интеграл-Строй» уложат дорожное покрытие на:

• проспекте Вячеслава Клыкова (проезд в районе д. № 62-64);

• ул. Серегина (проезд в районе шк. № 50);

• ул. Сумской.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистов предупреждают о возможных пробках на данных участках.