В Курске на ПЛК сгорела иномарка

Пожар произошел 30 июня Фото: предоставлено пресс-службой

В 21:25 30 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на проспекте Ленинского Комсомола в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №12 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 21:28 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:31, ликвидировано в 21:35, сообщили в МЧС.

В результате пожара в автомобиле «Volkswagen Sharan» огнем поврежден салон и моторный отсек.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.