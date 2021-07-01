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Звезды1 июля 2021 10:20

Курский краеведческий музей проверяют на наличие экспонатов

С 2003 по 2007 год подтвердилось нарушение сохранности и отсутствие более 700 предметов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Во время таких проверок иногда удается установить факты потери или даже хищений музейных предметов

Во время таких проверок иногда удается установить факты потери или даже хищений музейных предметов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском областном краеведческом музее идет проверка сохранности и наличия экспонатов. Она проводится фондовой службой регулярно – раз в пять лет. Предметы из драгоценных металлов и оружия проверку наличия в коллекциях проходят ежегодно.

По результатам одной из прошлых проверок – в период с 2003 по 2007 год, подтвердилось нарушение сохранности и отсутствие более 700 предметов. Большая их часть – коллекция «Ботанические материалы» – гербарии и растения, которые были собраны студентами-медиками и рассыпались со временем, рассказали в администрации региона.

Также не удалось сохранить пять предметов коллекции «Энтомология» – учебные препараты 50-х годов, образцы сходства органов насекомых, мокрые препараты и образцы болезней.

Во время таких проверок иногда удается установить факты потери или даже хищений музейных предметов, которые произошли еще в прошлом веке. Так, например, в самом начале 2000-х в музейных фондах не досчитались старинных часов фирмы «Павел Буре». Предполагается, что их похитили в 1969 году. В 80-х годах таинственно исчезли при демонтаже экспозиции пионерский галстук, несколько вымпелов, лента памятной вахты. Но последней значимой утратой для музея стал мундштук 30-х годов, украденный из экспозиции в 2001 году.

Сейчас в списки областного краеведческого музея и его 32 филиалов включено около полумиллиона предметов из фондов, входящих в состав 129 коллекций, из них фондовой службой проверяются 46. Все результаты отправятся в комитет по культуре Курской области. На данный момент нарушений не выявлено.