Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт30 июня 2021 19:52

В Курске проходят бесплатные занятия по скейтборду

В скейтпарке «Гелиос» прошла первая тренировка
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У курян резко вырос интерес к спорту

У курян резко вырос интерес к спорту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В скейтпарке «Гелиос» прошло первое занятие по скейту.

Новичкам рассказали о скейтборде, как правильно стоять, отталкиваться, поворачивать и группироваться, чтобы не получить травм.

- Наша цель - создать позитивное скейтборд-движение в Курске, чтобы ребята катались, развивались вместе и не бросали это занятие. И самое главное - получали удовольствие от катания! - отмечают тренеры из школы экстремального спорта «kurSKate».

Бесплатные занятия проходят каждую субботу в 13.00 в скейтпарке «Гелиос». Формы заявления на обучение и расписки от родителей – в группе управления молодежной политики, ФКиС Курска https://vk.com/molodezhkurska?w=wall-74609123_13725