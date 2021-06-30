В Курске проходят бесплатные занятия по скейтборду

У курян резко вырос интерес к спорту Фото: Светлана ВОЛКОВА

В скейтпарке «Гелиос» прошло первое занятие по скейту.

Новичкам рассказали о скейтборде, как правильно стоять, отталкиваться, поворачивать и группироваться, чтобы не получить травм.

- Наша цель - создать позитивное скейтборд-движение в Курске, чтобы ребята катались, развивались вместе и не бросали это занятие. И самое главное - получали удовольствие от катания! - отмечают тренеры из школы экстремального спорта «kurSKate».

Бесплатные занятия проходят каждую субботу в 13.00 в скейтпарке «Гелиос». Формы заявления на обучение и расписки от родителей – в группе управления молодежной политики, ФКиС Курска https://vk.com/molodezhkurska?w=wall-74609123_13725