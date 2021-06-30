В Курске пустили дополнительные вечерние маршрутки

Усилен контроль за соблюдением расписания и регулярности выполнения рейсов, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске скорректирован график движения общественного транспорта.

Как сообщили в городском департаменте пассажирского транспорта, добавлены дежурные рейсы двух автобусов большой вместимости на маршруте №99 «пр-т им. А.Ф. Дериглазова - Северо-Западный микрорайон - пр-т В. Клыкова» после 21.00 и 22.00.

Организованы дополнительный дежурный рейс в направлении Полет – КЗТЗ, работа дежурных автобусов по маршрутам №79 «пр-т В.Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – Аэропорт» и №72 «д. Татаренково – пр-т Победы – ул. Крюкова».

С 25 июня в тестовом режиме запущен дополнительный дежурный автобус в направлении пр-т Победы – Магистральный проезд.

Максимальный выпуск подвижного состава организуется в часы «пик» в утреннее с 7.00 до 10.00 и вечернее время с 17.00 до 19.00, сообщили в мэрии.