В Курской области отмечен рост госпитализаций в ковид-стационары

В регионе сохраняется напряженная ситуация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Врачи отмечают рост госпитализаций в ковидные стационары, сообщили в администрации региона.

- Люди расслабились, перестали соблюдать меры профилактики. Никто не устал от коронавируса больше, чем сотрудники инфекционных госпиталей. Единственный способ уберечь себя – сделать прививку. Не игнорируйте вакцинацию, – сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 БСМП Александр Кузьменко.

В комитете здравоохранения напоминают, что записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в Курске доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи.

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, в «Европе» – с 14:00 до 20:00. Пункты работают по указанному графику без перерыва и выходных.