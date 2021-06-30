В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1221 курянин

В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1221 человек, на ИВЛ – 74 (шесть – инвазивная, 68 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 30 июня, с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 40 726 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 121 - за минувшие сутки.

С начала пандемии скончалось 930 курян. В том числе за последние сутки - четеро - мужчина 60 лет, женщины 60, 62, 72 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.