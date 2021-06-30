Курянам предлагают оформить соцконтракт

Для заключения контракта нужно обратиться в комитет соцзащиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне в рамках социального контракта, могут оформить соглашение с органами соцзащиты для получения адресной социальной помощи, сообщили в администрации региона.

Социальный контракт – это соглашение между органом соцзащиты и гражданином по оказанию государственной социальной помощи. Соглашение направлено на разработку индивидуальной программы социальной адаптации для малоимущих граждан для того, чтобы они смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию или приобрести постоянный заработок.

В отличие от других пособий и компенсаций соцконтракт рассчитан на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Мероприятия программы социальной адаптации разрабатывают органы соцзащиты вместе с гражданином.

- В программе могут быть предусмотрены поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, - рассказали в Доме Советов.

Для подачи заявления на заключение соцконтракта необходимо обратиться в комитет социальной защиты населения Курска (ул. Пигорева, д.2/17, каб. 11)

Подробную консультацию можно получить по телефонам: 32-53-62, 32-54-30.