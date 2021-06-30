В Курске отремонтируют дороги на Волокно

Выделят 460 млн рублей из федерального бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курской области на восстановление дорог выделят 460 млн рублей из федерального бюджета. Получить деньги удалось благодаря высоким темпам выполнения работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации региона.

Дополнительные средства позволят уже в этом году начать приводить в нормативное состояние улицы, ремонт которых был запланирован по нацпроекту только в 2022 году. Работы развернутся в областном центре, в том числе в микрорайоне Волокно и центральной части Курска. Полный перечень улиц в настоящее время формируется.