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Деловой Курск30 июня 2021 10:11

В Курске отремонтируют дороги на Волокно

Работы будут идти за счет федеральных средств
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Выделят 460 млн рублей из федерального бюджета

Выделят 460 млн рублей из федерального бюджета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курской области на восстановление дорог выделят 460 млн рублей из федерального бюджета. Получить деньги удалось благодаря высоким темпам выполнения работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации региона.

Дополнительные средства позволят уже в этом году начать приводить в нормативное состояние улицы, ремонт которых был запланирован по нацпроекту только в 2022 году. Работы развернутся в областном центре, в том числе в микрорайоне Волокно и центральной части Курска. Полный перечень улиц в настоящее время формируется.