В курской школе на проспекте Дериглазова идет прием заявлений на зачисление

Новая школа рассчитана на тысячу учеников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Школа №62 на проспекте Анатолия Дериглазова начала прием заявлений от родителей и законных представителей учеников. По последним данным, уже принято 548 детей.

С 28 июня идет прием заявлений для зачисления в 5-10 классы. Родители могут обращаться в учреждение в будни с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Новая школа рассчитана на тысячу учеников. В ней предусмотрено три спортивных зала, бассейн, библиотека с читальным залом, актовый зал с кинозалом, столовая на 300 посадочных мест, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортивная площадка с тренажерами и мини - футбольным полем, зал хореографии.

Дети смогут заниматься в кружках и секциях дополнительного образования: плавания, хореографии, баскетбола, волейбола, зимних видов спорта.

Сейчас закупается современное учебное оборудование: цифровые лаборатории, мобильные компьютерные классы, лингафонный класс для старшего и среднего звена, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования, комплект оборудования для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.