В Курской области работает 15 загородных оздоровительных лагерей

Летний отдых в этом году организован с учетом коронавирусных ограничений Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июне в регионе работали 15 загородных оздоровительных лагерей, в первую смену в них отдохнули четыре тысячи детей. Еще 1200 – в санаториях «Соловушка», «Соловьиные зори», «Маяк», «Имени И.Д. Черняховского» и «МГОК-Здоровье». Посетителями пришкольных лагерей стали более 20 тысяч учеников. Еще 275 человек приняли участие в сменах труда и отдыха.

- Лагеря работают с соблюдением требований Роспотребнадзора. В этом году сохранятся ограничения в работе загородных лагерей – загрузка мест разрешена до 75%, родительских дней не предусмотрено. Всем работникам оздоровительных организаций рекомендовано сделать прививки от коронавируса, персонал перед каждой сменой проходит тестирование на COVID-19, - сообщили в администрации региона.

Юные куряне отдохнули и за пределами области: в шестой смене МДЦ «Артек» приняли участие 15 детей, 10 человек стали участниками седьмой смены «Артек – восьмое чудо света». В состав делегаций вошли дети Курской области на основании рейтинга достижений, составленного через АИС «Путевка» МДЦ «Артек». Еще одна делегация из десяти талантливых юных курян приняла участие в смене ВДЦ «Орленок». Сейчас идет подготовка к поездке курских детей в ВДЦ «Смена».