Полиция и спасатели патрулируют курские пляжи

У городских пляжей находятся наряды ДПС Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежедневно вместе со спасателями в рейды выходят сотрудники полиции. Они патрулируют акваторию, в том числе и на катерах, сообщили в администрации региона.

Полицейские следят за тем, чтобы дети были под присмотром взрослых, пресекают случаи распития спиртного, а тех, кто пьян, уводят из мест отдыха. Для таких нарушителей предусмотрено административное наказание - уже более ста курян оштрафованы за употребление алкоголя на пляжах.

Среди частых преступлений в местах отдыха отмечают кражи. В этом году зафиксировано два таких случая. Оба на диких пляжах.

У городских пляжей находятся наряды ДПС. Они не позволяют сесть за руль водителям, употребившим алкоголь. Особое внимание - владельцам мотоциклов и скутеров. Для этого в Курске работает специальный мотовзвод полиции.