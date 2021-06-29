В Курске пройдет акция «#Лето_Книга: ФОРМАТворчество»

Все желающие смогут посетить разнообразные локации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» пройдет акция «#Лето_Книга: ФОРМАТворчество».

Муниципальные библиотеки приглашают курян и гостей города принять участие в акции, в рамках которой парки и скверы города на время превратятся в интерактивные литературные площадки.

Все желающие смогут посетить разнообразные локации, а также

пообщаться с известными курскими мастерами слова и начинающими молодыми талантами;

сдать нормативы #Литературного_ГТО_2021;

поучаствовать в турнире #Собери_Пазл;

на мастер-классе своими руками создать «Книжного человека» в технике бумажного моделирования;

пройти БИБЛИОквест «В поисках книжных сокровищ» с разнообразными головоломками, шифрами, загадками и кроссвордами.

Сетевая акция «#Лето_Книга: ФОРМАТворчество» в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» пройдет:

30 июня:

10.00-11.00 спортивно-игровая площадка (17-й Степной переулок);

11.00-12.30 парк Железнодорожников.

1 июля:

11.00-12.30 парк им. Дзержинского;

11.00-12.30 парк КЗТЗ;

17.00-19.00 сквер на им. К. Рокоссовского.