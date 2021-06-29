В Курске пройдет акция «#Лето_Книга: ФОРМАТворчество»

Все желающие смогут посетить разнообразные локации
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» пройдет акция «#Лето_Книга: ФОРМАТворчество».
Муниципальные библиотеки приглашают курян и гостей города принять участие в акции, в рамках которой парки и скверы города на время превратятся в интерактивные литературные площадки.
Все желающие смогут посетить разнообразные локации, а также
пообщаться с известными курскими мастерами слова и начинающими молодыми талантами;
сдать нормативы #Литературного_ГТО_2021;
поучаствовать в турнире #Собери_Пазл;
на мастер-классе своими руками создать «Книжного человека» в технике бумажного моделирования;
пройти БИБЛИОквест «В поисках книжных сокровищ» с разнообразными головоломками, шифрами, загадками и кроссвордами.
Сетевая акция «#Лето_Книга: ФОРМАТворчество» в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» пройдет:
30 июня:
10.00-11.00 спортивно-игровая площадка (17-й Степной переулок);
11.00-12.30 парк Железнодорожников.
1 июля:
11.00-12.30 парк им. Дзержинского;
11.00-12.30 парк КЗТЗ;
17.00-19.00 сквер на им. К. Рокоссовского.