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Общество29 июня 2021 14:14

Курским сиротам увеличат выплаты на личные нужды

Сумма будет зависеть от возраста ребенка
Яна ШЕЛЕСТ
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Детям от рождения до семи лет будут начислять сто рублей, от семи до 18 лет - тысячу рублей, от 18 до 23 лет - три тысячи рублей

Детям от рождения до семи лет будут начислять сто рублей, от семи до 18 лет - тысячу рублей, от 18 до 23 лет - три тысячи рублей

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увеличат выплаты на личные нужды, сообщили в областной администрации. Сумма не менялась с 2006 года и сейчас составляет 50 рублей.

С 1 июля размер выплаты будет зависеть от возраста. Детям от рождения до семи лет каждый месяц будут начислять сто рублей, от семи до 18 лет - тысячу рублей, от 18 до 23 лет - три тысячи рублей.

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают выплаты на приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви. Ежегодно выплачивается пособие на покупку учебников и канцтоваров, студенты получают также социальную стипендию.

Если у ребенка умерли оба или единственный родитель, он получает пенсию по потере кормильца. Дети-сироты, у которых нет жилья, после достижения 18 лет имеют право на получение квартиры.